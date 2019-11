Ilva, Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca: "Cosa deve fare ora questo governo"

"Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non può non riconoscere la figura tremenda che l'esecutivo sta facendo in questi giorni caotici: "Il governo si è fatto cogliere impreparato di fronte alla presa di posizione di Arcelor Mittal, questo è preoccupante", spiega Padellaro.











"La vicenda comporta il futuro di 10mila occupati ed è una questione di priorità assoluta. Al governo smettano di oscillare e si mettano d'accordo su una linea". Un appello disperato destinato, a giudicare dalla Babele di dichiarazioni e posizioni nella maggioranza, a cadere nel vuoto.