La sardina Mattia Santori, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, smentisce un incontro con il candidato del Pd in Emilia Romagna, il governatore uscente Stefano Bonaccini: "Non ci vedremo con Bonaccini ma siamo molto curiosi di ascoltare il suo programma in piazza sabato perché rappresenta una coalizione che combatterà contro il partito di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni in Emilia". E ancora, continua Santori: "Per il programma del nostro movimento, invece, aspettiamo la manifestazione di Roma, ci incontreremo con tutti i referenti nazionali per capire chi siamo e quali sono i punti che ci uniscono e come presentarli a livello territoriale, ognuno per il suo territorio".