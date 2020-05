Sondaggio Pagnoncelli, quali i migliori leader nelle ultime settimane? Botto Meloni, male Salvini, crolla Renzi

06 maggio 2020 a

Ieri - martedì 5 maggio - a DiMartedì di Giovanni Floris, il programma in onda su La7, l'ultimo sondaggio sulla fiducia di Ipsos vede il presidente del Consiglio Conte al primo posto con il 34%. La domanda posta dal sondaggista Nando Pagnoncelli è stata quella di chi tra i leader politici italiani si sia comportato meglio in queste ultime settimane. Dietro Conte è solo 4° Matteo Salvini con il 7%: davanti a lui sia Giorgia Meloni con il 19%, sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, con l'8%. Seguono, agli ultimi posti, Nicola Zingaretti con il 5%, Silvio Berlusconi con il 4% e Matteo Renzi, con il 3%. L'altra domanda - posta dal sondaggio - su chi invece in queste ultime due settimane, tra maggioranza e opposizione, si sia comportato meglio: il 43% degli italiani premia il governo. L'opposizione raccoglie solo il 29%.

