Referendum, deputato di Avs posta vignetta Meloni paziente psichiatrico: insorge FdI

A breve giro la replica del deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli : "La politica dovrebbe essere il luogo del confronto sulle idee e sulle soluzioni per il Paese. Per questo vedere il deputato Borrelli rappresentare sui propri social il presidente del Consiglio come un 'caso psichiatrico', in una stanza con uno psichiatra in visita, non è satira né critica politica . È semplicemente linguaggio da hater. E sorprende ancora di più quando a usarlo è un parlamentare della Repubblica. A sinistra sembra sfuggire un principio democratico: il Parlamento - conclude - è la casa del rispetto e del confronto democratico , non dell'astio e degli attacchi personali".

Un fotomontaggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni travestita da paziente psichiatrica visitata da un medico che le chiede: "E dimmi Giorgia questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?": l'immagine è stata postata dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sui social, facendo riferimento alle parole della premier sugli stupratori che rimarrebbero più facilmente in libertà qualora vincesse il No al referendum.

"Il collega Borrelli decide in queste ore di pubblicare un post in cui Giorgia Meloni viene rappresentata malata, un 'caso psichiatrico', attraverso squallide caricature. Lo ritiri immediatamente e chieda scusa. Siamo di fronte a un gesto inaccettabile che nulla ha a che vedere con la critica politica, ma che va oltre. Il classico linguaggio d'odio tipico di un leone da tastiera ma stavolta in giacca e cravatta, e quello che è più grave da un parlamentare della Repubblica". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia della Camera, Augusta Montaruli. "È la solita sinistra ambigua che combatte a parole ciò che invece usa sistematicamente per colpire l'avversario. Priva di contenuti rispetto a un governo che risponde ai cittadini con i fatti, dalla riforma della giustizia alla gestione rigorosa dell'immigrazione. Queste sarebbero le argomentazioni del No al Referendum? Vergogna. Sono certa che gli italiani voteranno nel merito della riforma e non per odio veicolato da questi personaggi. Borrelli e i suoi sodali se ne facciano una ragione: tutto il disprezzo rende loro solo persone più tristi e noi più forti, e sani".