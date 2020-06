Matteo Salvini minacciato di morte: "Lo trovi quello che ti spara in testa". Lui mostra i nomi: "Delinquenti pagherete"

14 giugno 2020 a

a

a

"Basta". Matteo Salvini pubblica su Facebook gli screenshot delle minacce di morte e dei messaggi d'odio che quotidianamente riceve da sinistra e anti-leghisti, con vette orrende. Un esempio? "Salvini, OCCHIO a tirare la corda, che prima o poi lo trovi quello che TI SPARA IN TESTA". Di fronte a scempi come questo, il leader del Carroccio dice basta: "Questi delinquenti (e quelli che condividono) devono pagare per quello che hanno scritto. Secondo voi quanta solidarietà riceverò da un certo mondo politico, giornalistico e intellettuale???". Domanda retorica, risposta amaramente scontata. Ma tra i sostenitori leghisti il coro per il loro Capitano è unanime: tenere duro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.