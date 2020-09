Sondaggio di Pagnoncelli, Susanna Ceccardi vola in Toscana: mai così vicina allo sfidante di centrosinistra Giani

03 settembre 2020 a

Un testa a testa. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli la partita in Toscana è apertissima. Il 20 e 21 settembre la roccaforte rossa potrebbe essere espugnata da Susanna Ceccardi della Lega. La candidata del centrodestra infatti - secondo le rilevazioni sul Corriere della Sera - sarebbe poco più sotto lo sfidante di centrosinistra Eugenio Giani, nonché attuale presidente del consiglio regionale toscano. Con una partecipazione stimata al 55 per cento - spiega l'ad di Ipsos - , Giani prevale sulla Ceccardi per poco più di un punto (42,6 per cento contro il 41,5 per cento).

I due principali candidati presentano sostanzialmente lo stesso livello di notorietà (Giani 58 e Ceccardi 59) e di gradimento (35 a 31). Riguardo alle liste, il Partito democratico si conferma però al primo posto con il 29,5 degli orientamenti di voto, seguito dalla Lega con il 22,9, Fratelli d'Italia con il 14,1 e il Movimento 5 Stelle con il 9,1. Tutte le altre liste si collocano al di sotto del 5 per cento. Un risultato clamoroso, quello del centrodestra che, se riuscisse nell'impresa, avrebbe inevitabilmente una ripercussione a livello nazionale. A maggior ragione se Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi riuscissero a portarsi a casa diverse regioni, così come già dato per scontato da molti sondaggisti.

