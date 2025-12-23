Libero logo
Sondaggio, Schlein contro Conte? Chi rischia una beffa clamorosa

martedì 23 dicembre 2025
Stando a un sondaggio Eumetra, sarebbe serratissimo il testa a testa tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in caso di primarie del centrosinistra: una sfida apertissima che, secondo la rilevazione, non consegna oggi un vincitore netto. Anzi, stallo totale: parità La rilevazione, realizzata per PiazzaPulita su La7 e rilanciata da Italia Oggi, entra nel vivo del dibattito sul candidato premier del cosiddetto “campo largo”, proprio mentre si discute di una possibile indicazione del leader di coalizione direttamente sulla scheda elettorale, ipotesi gradita al 67% degli italiani (con punte dell’80% nel centrodestra e del 64% nel centrosinistra).

Tornando alle primarie, Eumetra ha testato diversi scenari. In una prima domanda, con più nomi in campo, Conte risulta avanti tra gli elettori dell’opposizione con il 34,2%, contro il 21,8% di Schlein. Il dato è trainato dalla compattezza dell’elettorato M5S: il 74,6% sceglierebbe il proprio leader. Più frammentato, invece, il fronte Pd: solo il 37,5% indica Schlein, mentre una parte significativa guarda ad altri profili come Pier Luigi Bersani o Silvia Salis.

Proprio per questo l’istituto ha proposto un secondo quesito, limitando la scelta ai soli Schlein e Conte. Qui emerge l’equilibrio: la fedeltà quasi totale dei 5 Stelle a Conte (93,2%) si confronta con un Pd meno monolitico, dove Schlein raccoglie il 69,2%, ma Conte arriva al 15,6% e gli indecisi sono il 15%. Un’incertezza che spiega la sostanziale parità - 41% a testa - e rende il confronto ancora tutto da giocare. In ogni caso, per Schlein, un risultato beffardo: la leader del partito che dispone di più voti - stando ai sondaggi parecchi in più - rischierebbe infatti di non essere candidata premier...

