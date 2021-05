L'aria che tira, Vittorio Feltri e l'errore di Salvini: "Impasse drammatica, sta prosciugando la Lega. E la Meloni ha una prateria"

06 maggio 2021 a

La Lega nel governo per "sorvegliare" e avere garanzie sulla gestione dei fondi del Recovery Fund non convince Vittorio Feltri. Il peccato originale di Matteo Salvini? Secondo il direttore di Libero, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, è sicuro: "Nessuno ha capito perché se ne sia andato dal primo governo Conte, la percezione popolare era che stesse lavorando bene a riguardo del problema dell'immigrazione. Poi è uscito e sappiamo com'è andata".



Feltri a L'aria che tira, "Lega in drammatica impasse": guarda il video



"Dopo un anno, chissà perché, arriva Draghi e Salvini rientra nella maggioranza dove ci sono ancora quelli del Movimento 5 Stelle e in più anche il Pd e qui la gente, il suo elettorato non ha più capito niente. Questo è il vero problema. Mentre Giorgia Meloni, che è rimasta fuori dai giochi, si sapeva che avrebbe avuto una prateria da invadere, e così è stato. Infatti è arrivata a livelli impressionanti, e penso che lei stessa sarà stupita. Ma era ovvio che finisse così, mentre Salvini ha un comportamento che il proprio elettorato non comprende. Chiaro che preferisca approdare a Fratelli d'Italia".

Il dilemma per forze che si dividono tra natura "di opposizione" e "di governo", è sempre quello: crescere nei consensi, senza però poter incidere nelle scelte, oppure perdere in cambio di poltrone e ruoli decisionali. Un canovaccio classico, si direbbe. "Strano però - conclude il ragionamento Feltri - che Salvini non riesca a trovare il modo di uscire da questa impasse che è drammatica, la Lega si sta prosciugando e si sta prosciugando per il comportamento un po' da banderuola che ha avuto Salvini".

