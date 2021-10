No vax, No green pass e pure no voto: il vero effetto della protesta è dentro le urne

Pietro De Leo 05 ottobre 2021 a

a

a

Niente da fare. Non c'è spazio per progetti politici che cerchino di convogliare le pulsioni no-vax e no pass. Un universo attivissimo sul web, pronto ogni sabato a ritrovarsi in piazza. Ma i movimenti che tendono la mano a quel mondo, provando a rappresentarlo, escono bocciati alle urne. La realtà più immediatamente vicina è quella del Movimento 3 V, che sta per «Vaccini vogliamo la verità». È nato nel 2019, dunque prima della pandemia Covid (quando comunque nel nostro Paese il dibattito sulla somministrazioni era molto fervente), e che ha sperato di trarre un profitto elettorale dal confronto sulle immunizzazioni di questi mesi. Piazzano un pio di acuti. A Trieste, dove il candidato sindaco Ugo Rossi era stato arrestato qualche settimana fa per resistenza a pubblico ufficiale per via di un parapiglia all'esterno di un ufficio postale (alcuni utenti non volevano indossare la mascherina e lui era intervenuto in loro sostegno). A circa un terzo delle sezioni scrutinate, arriva al 4,7%. E poi a Rimini, dove Matteo Angelini supera il 4,3. Per il resto c'è ben poco. Raccolgono mezzo punto a Torino, lo 0,45 a Napoli, a Roma lo 0,64%. A Milano, invece, lo 0,43. Il capoluogo lombardo, però, è stato anche il banco di prova di un altro movimento che si è dimostrato solidale e partecipe con le piazze no-pass e no-vax. Ossia Italexit di Gianluigi Paragone, senatore fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Il suo progetto, nato del 2020 vedeva come ragione sociale l'uscita dell'Italia dall'euro, ma poi ha rivendicato posizioni in aperta critica con la campagna vaccinale messa in campo dal governo e sull'impostazione del certificato verde. Lo stesso Paragone è sceso in campo nella città del Duomo, e ieri sera i primi scrutini ne accreditavano il passaggio della soglia del 3% in un testa a testa con i suoi ex compagni di viaggio del Movimento 5 Stelle. A Torino, invece, a quanto pare non raggiungerà l'1%. A Bologna, Italexit correva assieme ad altre due liste civiche. Il cartello ha ottenuto poco meno del 2%. Italexit come lista, invece, si attesterebbe sullo 0,75%. Nella media, va un po' meglio per le suppletive per i collegi uninominali. A Siena, Italiexit raccoglie l'1,73%, mentre il candidato di 3V si ferma all'1,40%. Questa dunque la performance elettorale di un versante politico che non fa risparmio di tesi antiscientifiche, con vere e proprie punte di complottismo. Esempio ne è quanto ebbe modo di dichiarare Ivano Verra, il candidato Italexit a Torino, che espresse una sua personalissima visione sulla recente dipartita di due grandi italiane. «Raffaella Carrà e Carla Fracci», ebbe a dire «dimostrano le conseguenze del vaccino. Guarda caso sono morte a seguito di un vaccino e guarda caso non si sa di quale malattia». Per quanto, come nel caso del Movimento 3 V, il responso sia migliore rispetto alla performance elettorali dello scorso anno, in ogni caso queste realtà non paiono in grado di incidere nel quadro generale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.