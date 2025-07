Eleonora Talli, passa da Pd a FdI e spiana Elly Schlein: "Da quando c'è lei..."

"Nel Pd stavo male. Non riuscivo più a lavorare, ad avere quell’agibilità che consente a un amministratore di risolvere i problemi. La stessa commissione che presiedevo era bloccata": Eleonora Talli Giottoli, consigliera del Municipio VIII di Roma, lo ha detto in un'intervista al Tempo parlando della sua scelta di lasciare i dem per passare a Fratelli d'Italia. L'ex Pd ha spiegato il motivo del suo malumore nel partito di Elly Schlein: "La verità è che il Pd, da un po' di tempo a questa parte, non è più un partito plurale. Nel mio caso, pur essendo arrivata prima tra gli eletti, non venivo neanche considerata". La Talli, in effetti, è stata la più votata alla Garbatella.

"Sono stata da sempre moderata, centrista e cattolica praticante. Ho sempre sostenuto quei valori che al Nazareno, da quando è arrivata Schlein, hanno dimenticato. Non mi sono mai sentita rappresentata da una segretaria che isolava chi la pensava in modo diverso. Quando è nato il Pd con Veltroni non era affatto così", ha proseguito la consigliera, secondo cui oggi "Meloni è l’unico centro. Altri non ne esistono". Il cambio di partito, a suo dire, non le farà perdere consensi: "Assolutamente no! I miei concittadini hanno sempre votato la persona. Io, poi, non ho cambiato modo di essere e agire. Ero e sono a favore degli ultimi. Anzi, ho scelto il partito che, oggi, più di tutti li rappresenta. La mia è stata una riflessione ponderata. Ci ho messo quindici anni per cambiare idea".