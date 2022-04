Giorgia Meloni contro Roberto Speranza: "Politiche scellerate, vite rovinate ai giovani"

27 aprile 2022 a

"Tra sport vietato, Dad perenne e vita sociale ridotta all’osso, i giovani hanno pagato caro il prezzo delle politiche scellerate di Speranza e Co": Giorgia Meloni non perdona e torna sulla gestione della pandemia da Covid in Italia. In un post pubblicato su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia si è fatta una domanda: "Chi restituirà ai nostri ragazzi i migliori anni della loro vita trascorsi in questo modo a causa di misure ridicole e illogiche?".

Proprio adesso che siamo sulla via dell'allentamento delle restrizioni, la Meloni ha deciso di riportare l'attenzione sui danni alle vite sociali dei giovani provocati dalle regole imposte negli ultimi due anni contro il Covid. In ogni caso, non è la prima volta che la leader di FdI si lamenta del modo in cui è stata gestita l'emergenza nel nostro Paese, sia col governo Conte II che col governo guidato da Mario Draghi.

Qualche settimana fa anche le parole di Donato Greco, ex membro del Cts, fecero infuriare la Meloni. In un'intervista a Un giorno da pecora, infatti, lui disse: "La difficoltà è stata dover suggerire misure di contenimento la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, mentre invece i costi sociali erano certi". Immediata la replica della leader dell'opposizione: "Ascoltate le gravissime ammissioni di un ex membro del Cts. Chi ripagherà i cittadini e le attività per tutto ciò?!".

