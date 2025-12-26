Meloni, il video per carabinieri e forze dell'ordine scatena il peggio della sinistra

Dopo il Presepe e il rimando alle "radici della nostra identità", la premier Giorgia Meloni sui social lancia un nuovo, forte messaggio di Natale: il presidente del Consiglio condivide infatti un video dei Carabinieri per ringraziarli del loro instancabile servizio alla comunità.

"Questo bel video dell'Arma dei Carabinieri ci ricorda che, anche durante le festività, ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti noi. E' lo stesso spirito di servizio che anima tutte le Forze dell'Ordine, insieme al personale sanitario, ai soccorritori e a quanti, anche in questi giorni, assicurano servizi essenziali alla collettività", scrive Meloni mentre scorrono le immagini degli agenti impegnati anche la notte di Natale.

"Anche stasera, nonostante il periodo festivo - dice un agente in servizio salutando, in un passaggio del video, i colleghi che pattugliano - siamo qui a presidiare e a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure". "A tutti loro - prosegue la premier nel post - va il ringraziamento sincero dell'Italia. Il vostro impegno silenzioso è un esempio di dedizione e senso del dovere che non diamo per scontato. Grazie", conclude.

Tra i commenti, alcuni utenti non esattamente in linea con il governo di centrodestra si scatenano in commenti livorosi, come questo: "Quando non pestano/uccidono qualche ragazzino fanno anche un buon lavoro c'è da dire", o ironie fuori luogo come "Ma il graffito 'Giorgia ti amo'? Casuale?". Posizioni subito rintuzzate: "Peccato ci sia una parte di 'ITALIANI' che li vedono come nemici. Eppure ci sono i nostri/loro padri figli fratelli sorelle tra le Forze dell'Ordine. Auguri amici Carabinieri e Poliziotti. Il cittadino per bene è con voi", ribatte un altro. Qualcuno chiede ancora maggior sostegno per le forze dell'ordine: "Nessuno mette in discussione il lavoro delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario. In sociologia, però, usare il 'senso del dovere' serve spesso a coprire l’assenza di investimenti strutturali. Il sacrificio non è una politica pubblica".

"Grazie Giorgia! - scrive Lucio Malan, capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia - Loro lavorano e rischiano per tutti noi. Anche per questo è giusto continuare a tutelarli, come facciamo", "Provo sincero rispetto e una gratitudine silenziosa per le forze dell’ordine. Credo li attendano anni particolarmente impegnativi. Ho notato nel tempo un atteggiamento sempre più cordiale nei confronti dei civili che si pongono a loro volta con rispetto. Io credo che nell’incontro anche solo occasionale, anche solo nel breve tempo di un 'fermo paletta', si giochi un’importante occasione di dialogo tra l’anima del cittadino e l’anima dello Stato. Sinceramente grazie per quello che fate, e un invito a usare sempre rispetto e gentilezza nei confronti della cittadinanza", "Evviva le nostre Forze dell’ordine a cui va il mio più sentito ringraziamento e augurio di Buon Natale sperando che la tutela per questi eroi di ogni giorno diventi sempre maggiore!", Un forte abbraccio a tutte le forze dell'ordine e auguri! Il mio rispetto per l'uniforme che indossano specialmente nei giorni festivi, quando loro sono per le strade a rischiare la vita per assicurare la tranquillità delle comunità, non riescono a passare un'ora con le famiglie".