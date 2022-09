L'aria che tira, "il Pd si vergogna di noi?": rissa a sinistra, Letta travolto

13 settembre 2022 a

a

a

Myrta Merlino chiede conto ad Angelo Bonelli (Europa Verde) della frase pronunciata da Enrico Letta a proposito dell'alleanza del centro sinistra, durante il confronto elettorale con Giorgia Meloni organizzato dal Corriere della Sera. "Il segretario dem ha detto che con Nicola Fratoianni non andrebbe mai al governo", ricorda la Merlino girando il dito nella piaga. "Ma lei si sente rappresentato da Letta?". Prima che Bonelli potesse aprire bocca, Debora Serracchiani ospite in studio dell'Aria che tira (La7), precisa: "È un accordo elettorale che prevede che ci sia condivisione su alcuni punti. Sui temi ambientali e sulla transizione ecologica, ad esempio, c'è una condivisione piena". "Però non ci fareste insieme un governo", insiste Maurizio Gasparri anche lui nel salotto della Merlino.

Controlli-killer sui conti correnti. E i contanti... Cosa ci aspetta con Letta

"Ma lei si sente rappresentato da Letta?", insiste la padrona di casa. Risponde Bonelli: "Ci sono alcune cose che condivido con Letta, vorrei che altrettanto lui lo pensasse di me anche perché diciamo cose importanti che sono in linea ad esempio con le politiche europee". "Siete separati in casa", fa notare la Merlino mentre Debora Serracchiani vuole precisare che Letta non ha detto proprio così: "Non banalizziamo". "Non abbiamo una casa in comune", ribatte il leader dei Verdi spiegando che "stiamo condividendo un'alleanza. Stiamo facendo una battaglia importante nel Paese per far vincere l'alleanza di centro sinistra. Penso che Letta stia facendo lo stesso". "Noi non ci vergogniamo di Letta e auspico che anche lui faccia altrettanto", insiste Bonelli facendo notare che quella che hanno davanti "è una grande sfida. Le nostre proposte sono proposte di governo". Non solo. Fa notare Bonelli che "se dovessimo vincere sarà impossibile fare a meno di noi, lo dicono i numeri. Quindi, da questo punto di vista, andiamo avanti e cerchiamo di vincere questa battaglia per il Paese".