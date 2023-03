Schlein e Serracchiani, nessun intervento? Tam tam impazzito alla Camera

22 marzo 2023 a

Piero De Luca e Silvia Roggiani: questi gli esponenti del Pd che hanno preso la parola alla Camera dopo il discorso tenuto da Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo a Bruxelles. Tanti i temi sul tavolo, dall'emergenza immigrazione ai diritti social e green, tutti di importanza non trascurabile. Per questo viene quasi spontaneo chiedersi come mai non siano intervenute due personalità di spicco del Pd a Montecitorio, ovvero la segretaria Elly Schlein e la capogruppo Debora Serracchiani. Sono forse bastati loro gli ultimi confronti in aula con la premier? Non è dato sapere.

Ma cosa hanno detto gli esponenti dem alla Camera oggi? La Roggiani, parlando di immigrazione, ha bacchettato il governo: "Chi fugge oggi da fame e violenze lo fa perché è nato in un Paese nel quale non si può vivere e non resta che fuggire. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente, come ha detto l'Arcivescovo Zuppi". E alla fine ha ringraziato "il Commissario Gentiloni per il suo impegno per la flessibilità".

Il vicepresidente del Pd De Luca, invece, ha detto: "Viviamo in una fase storica delicata, dopo una pandemia devastante, una guerra drammatica e un'emergenza energetica con l'impennata del costo della vita. In questa situazione, il nostro Paese avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo. Se siamo riusciti a reggere è perché l'Italia era ed è fortemente ancorata all'Euro e all'Ue, e questo grazie al Pd e alle forze progressiste che hanno tenuto la barra dritta anche quando qualcuno di voi, con i suoi amici di Visegrad, provava ad allontanarci dai nostri Partner". E ancora: "Se fosse stato per voi, inoltre, il Pnrr non sarebbe neppure esistito, oggi è patrimonio dell'intero Paese".