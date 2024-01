Serracchiani, la frase che scatena le critiche: "Ecco la differenza tra noi e la destra"

24 gennaio 2024 a

Pioggia di critiche contro Debora Serracchiani. Accade sui social, dove in tanti commentano le parole della deputata del Pd a È sempre Cartabianca. Qui la dem si lascia andare alla "differenza tra noi e la destra". Per Serracchiani, ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di martedì 23 gennaio su Rete 4, "noi non abbiamo promesso di abolire la Fornero al primo Consiglio dei ministri. Noi non abbiamo fatto promesse che poi non potevamo mantenere".

Ma i telespettatori sembrano non pensarla così e le ricordano: "Certo, peccato che il popolo non ha premiato quel partito che lo affermava", tuona un utente del web a cui fanno eco altri. "Cara Serracchiani voi le promesse non le avete proprio fatte!!! Avete governato per 11 anni senza mai fare campagna elettorale!!! Ma che coraggio avete!!!", "Una supercazzola dietro l’altra", "Povera Serracchiani, no avete fatto di peggio avete tolto tutte le garanzie agli operai e fatto contratti a 5 euro l'ora e permesso di svendere pezzi di Italia a i vostri amici Francesi di m***. Chetati che fai più bella figura".

Insomma, il Pd è stato smascherato. Solo poco prima, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata e responsabile Giustizia del partito se la prendeva ancora con il governo di centrodestra. Il motivo? La nomina di Luca De Fusco come nuovo direttore del Teatro di Roma: "Il modo fa anche la sostanza, una nomina che è stata fatta in assenza di una condivisione è sbagliato. Lo dico anche per chi deve svolgere quel ruolo, è un modo sbagliato per far lavorare una persona".