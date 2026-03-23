Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Quarta repubblica, Matilde Siracusano spiana la Serracchiani: "Voglio esprimerle solidarietà"

lunedì 23 marzo 2026
Quarta repubblica, Matilde Siracusano spiana la Serracchiani: "Voglio esprimerle solidarietà"

2' di lettura

Momenti di gelo in diretta a Quarta repubblica. In studio, ospiti di Nicola Porro, le onorevoli Matilde Siracusano e Debora Serracchiani commentano i risultati del pomeriggio, con la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

La deputata di Forza Italia, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, interrompe Porro spiazzandolo: "Posso esprimere la mia solidarietà all'onorevole Serracchiani?". La deputata del Pd ascolta e sgrana gli occhi. "E perché?", chiede Porro. "Perché è faticoso dopo aver sostenuto per tanti anni una tesi, lavorare con tanta determinazione contraddicendosi con lo scopo di mandare a casa il governo - è la replica fulminante della Siracusano, che si riferisce alla giravolta dem sulla separazione delle carriere -. Ma il governo non va a casa, è una fatica sprecata, vi siete contraddetti, avete contraddetto la vostra storia e un giorno qualcuno ve ne chiederà conto", conclude la forzista.

"Oggi è un bel giorno - aveva scritto poche ore prima su Facebook la Serracchiani, responsabile Giustizia dei democratici -. Abbiamo vinto! Ha vinto la Costituzione, che ci ha protetto per quasi ottant'anni e ha dimostrato, ancora una volta di essere cosa viva. E a difenderla siamo stati noi: le cittadine e i cittadini italiani. Centinaia di iniziative, migliaia di km da nord a sud. Una campagna faticosa, ma bellissima. Una battaglia in cui ho creduto, perché sentivo di essere dalla parte giusta della storia".

"Abbiamo respinto una campagna arrogante - scriveva ancora la deputata dem - condotta con toni mai visti prima, fatta di attacchi ai giudici, mistificazioni e richiami alla paura. Ma i cittadini hanno capito che la posta in gioco era molto più alta di ciò che volevano far credere: non le carriere, i casi Garlasco, le correnti. Ma i nostri diritti, l'idea stessa di Paese che vogliamo costruire per il nostro futuro". 

tag
matilde siracusano
debora serracchiani
referendum giustzia
quarta repubblica

L'antennista Quarta Repubblica, Anna Paola Concia irride la sinistra: "Una tarantella tutta italiana"

I monologhi per il No su La7 vanno bene? Meloni da Porro, Pd e Avs spudorati: "Vergogna senza contraddittorio, pesante sanzione"

Picchiare duro Gaia Tortora stronca Woodcock: "Questo signore come fa a esercitare?"

ti potrebbero interessare

Referendum, speciale TgLa7: Renzi fa il galletto, Mentana lo impallina. "Il più grande esperto..."

Referendum, speciale TgLa7: Renzi fa il galletto, Mentana lo impallina. "Il più grande esperto..."

Schlein e il referendum, "festeggiamo in piazza". Al Pd sembra di aver vinto i mondiali

Schlein e il referendum, "festeggiamo in piazza". Al Pd sembra di aver vinto i mondiali

Referendum, vince il "No": ecco i dati definitivi. Festa rossa senza freni in piazza

Referendum, vince il "No": ecco i dati definitivi. Festa rossa senza freni in piazza

Il "No" vince e loro esultano: si tengono la mala-giustizia (e il governo Meloni)

Il "No" vince e loro esultano: si tengono la mala-giustizia (e il governo Meloni)