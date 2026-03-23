Quarta repubblica, Matilde Siracusano spiana la Serracchiani: "Voglio esprimerle solidarietà"

Momenti di gelo in diretta a Quarta repubblica. In studio, ospiti di Nicola Porro, le onorevoli Matilde Siracusano e Debora Serracchiani commentano i risultati del pomeriggio, con la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

La deputata di Forza Italia, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, interrompe Porro spiazzandolo: "Posso esprimere la mia solidarietà all'onorevole Serracchiani?". La deputata del Pd ascolta e sgrana gli occhi. "E perché?", chiede Porro. "Perché è faticoso dopo aver sostenuto per tanti anni una tesi, lavorare con tanta determinazione contraddicendosi con lo scopo di mandare a casa il governo - è la replica fulminante della Siracusano, che si riferisce alla giravolta dem sulla separazione delle carriere -. Ma il governo non va a casa, è una fatica sprecata, vi siete contraddetti, avete contraddetto la vostra storia e un giorno qualcuno ve ne chiederà conto", conclude la forzista.

"Oggi è un bel giorno - aveva scritto poche ore prima su Facebook la Serracchiani, responsabile Giustizia dei democratici -. Abbiamo vinto! Ha vinto la Costituzione, che ci ha protetto per quasi ottant'anni e ha dimostrato, ancora una volta di essere cosa viva. E a difenderla siamo stati noi: le cittadine e i cittadini italiani. Centinaia di iniziative, migliaia di km da nord a sud. Una campagna faticosa, ma bellissima. Una battaglia in cui ho creduto, perché sentivo di essere dalla parte giusta della storia".

"Abbiamo respinto una campagna arrogante - scriveva ancora la deputata dem - condotta con toni mai visti prima, fatta di attacchi ai giudici, mistificazioni e richiami alla paura. Ma i cittadini hanno capito che la posta in gioco era molto più alta di ciò che volevano far credere: non le carriere, i casi Garlasco, le correnti. Ma i nostri diritti, l'idea stessa di Paese che vogliamo costruire per il nostro futuro".