Berlinguer, scontro tra Fassino e la figlia Maria: "Mai detto che ha cercato la bella morte"

“Piero Fassino disse che papà aveva cercato la bella morte per sfuggire allo scacco matto di Craxi”. Così Maria Berlinguer, figlia di Enrico, in un'intervista rilasciata a Il Venerdì, il settimanale di Repubblica. L'erede dell'ex segretario del Partito comunista ha infatti espresso rammarico per quell'espressione poco felice, che avrebbe utilizzato l'ex sindaco di Torino per raccontare gli ultimi giorni di vita di suo padre. Ma non si è fatta attendere la replica del politico piemontese, che in una lettera-comunicato alle agenzie ha sostenuto di non aver mai detto o pensato che "abbia cercato la bella morta".

Nella nota diffusa alle agenzie, Fassino fornisce la sua versione dei fatti. “Scrissi che l’improvvisa morte colse Enrico in un momento di grande difficoltà - si legge nella nota diffusa da Fassino - dopo che il rapimento di Moro aveva interrotto l’esperienza del compromesso storico e nel pieno del duro scontro con Craxi. E ricorrendo a una metafora evocai una partita a scacchi interrotta dalla morte di uno dei giocatori… Certo non volevo essere malevolo o irrispettoso. Quelle poche righe - conclude il Dem - sono scritte in un libro pieno di riconoscimenti a Enrico Berlinguer”.

Come ricorda Repubblica, la metafora degli scacchi non fu delle più felici, e suscitò all’epoca la reazione di persone anche politicamente diverse, da Giovanni Berlinguer a Giorgio Bocca, che la intesero allo stesso modo in cui oggi la interpreta Maria Berlinguer. Di sicuro, quest'ultimo periodo non è stato dei più fortunati per Fassino. Soprattutto dopo l'indagine dalla procura di Civitavecchia per tentato furtodi un profumo Chance di Chanel al Duty Free 25 dell’aeroporto di Fiumicino che, suo malgrado, lo ha visto protagonista.