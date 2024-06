Meloni fa a pezzi il Pd prima del voto: "La differenza tra noi e la rabbia dei livorosi"

01 giugno 2024 a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Popolo, a Roma, per l’evento conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni europee. Alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dei ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida e davanti al grande palco a centinaia di persone, molte con le bandiere di partito, la premier ha cominciato il suo comizio.

"Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica in generale si facciano soprattutto in rete e sui social, non per noi. Per noi le campagne elettorali si fanno guardando le persone negli occhi, per vedere se lo sguardo è sincero. Non rinunceremo mai alla piazza, a stare in mezzo alla gente, sarà qui che torneremo per ricordarci da dove siamo venuti", ha detto la Meloni prendendo la parola alla kermesse di Fdi per le Europee. "Grazie per darmi la carica e per esserci con il vostro entusiasmo perché questa piazza racconta la differenza tra noi e la rabbia e la cattiveria dei nostri avversari più livorosi. Promettetemi che non diventeremo mai come loro. Il nostro motore è costruire e non distruggere".

"La nostra maggioranza è coesa. Bisogna mandare un abbraccio a Salvini e Tajani", continua la Meloni. "Abbiamo usato la stabilità per gli italiani. Non stiamo nel Palazzo per sopravviverci" costi quel che costi, "stiamo cambiando l’Italia mattone dopo mattone", annuncia. "Le forze della conservazione, quelle che per decenni hanno bivaccato sulla vita degli italiani si stanno organizzando ma non importa, noi stiamo dalla parte giusta della storia".