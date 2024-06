Giuseppe Conte fa girare le balle agli industriali

02 giugno 2024 a

Essere invitati a casa degli imprenditori. E dire loro che sono delle brutte persone. Peggio: «Infetti» e guerrafondai. Il capolavoro riesce a Giuseppe Conte. E c’è da capire perché l’ex presidente del Consiglio sia stato così poco gentile nei confronti dei suoi ospiti. Tanto da far indignare la Confindustria. Scivolone? Conte non è un fesso e neanche chi gli gestisce la comunicazione. Forse la causa è l’affanno. Il sorpasso al Partito democratico si fa sempre più complicato. Il leader del Movimento 5 Stelle deve rastrellare voti e l’unico modo che ha trovato è scavalcare i dem a sinistra. Osare dove Elly Schlein è più timida. Allora Giuseppe insulta il capitale intervenendo al convegno dei giovani imprenditori (cose che neanche la Cgil); agita manette alludendo agli abboccamenti dei cumenda sugli yacht col politico di turno; sventola la bandiera della pace, accusando le imprese di essersi piegate all’economia di guerra per- è il sottotesto- tornaconto. (...)