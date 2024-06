Meloni e Rama nel mirino, la fonte vuota il sacco: "C'è Soros dietro le soffiate a Repubblica"

06 giugno 2024 a

a

a

L’accordo tra Albania e Italia sui migranti, "che piace anche a Londra, rovina i piani di chi sostiene l’offensiva migratoria contro l’Occidente", rivela una fonte del Deep State albanese a Il Giornale nel giorno in cui il premier Giorgia Meloni visiterà il porto di Schengjin e l’ex aeroporto militare di Gjadër. "C’è George Soros dietro le imbeccate a Fatto, Repubblica, il Domani e Report, non ultima quella sull’appalto da 13,5 milioni per il noleggio di una nave (privata) per il trasporto di 200 migranti alla volta dall’Italia all’Albania".

"Nelle ricostruzioni ci sono molte cose che non c’entrano nulla con il progetto, con accostamenti che servono solo a mettere in difficoltà il vostro presidente del Consiglio e Rama", prosegue. Come il fango sul figlio del ministro Adolfo Urso, che in Albania fa il lobbista ma che, ci assicura la fonte, "non c’entra nulla con l’accordo".

Urso ha querelato il Fatto per l’articolo titolato "I narcos in Albania e gli affari tra Urso Jr e gli amici di Rama". E lo stesso Rama sui social definisce Report un "programma disgustoso".

"Quando nelle scorse settimane una delegazione Pd ha fatto un blitz nelle aree individuate dall’intesa la nostra fonte c’era", si legge nell'articolo. "'Per loro quello di Rama è una sorta di tradimento'. Lo stesso dicasi per Soros, con cui il presidente albanese non ha mai fatto mistero di essere molto legato, a lui come al figlio. L’anno scorso, alla festa di Atreju assieme alla Meloni, fu proprio Rama a ridimensionare le accuse che il vicepremier Matteo Salvini aveva scaricato sul finanziere ebreo-ungherese: 'Sono molto amico di Soros. Il diavolo non è mai così nero come sembra, la Meloni ne sa qualcosa', aveva detto Rama, strappando qualche applauso".