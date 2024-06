Mannheimer, la profezia su Giorgia Meloni: "Successo notevole, il suo futuro in Europa"

11 giugno 2024 a

a

a

Il "notevole successo" di Giorgia Meloni alle elezioni europee "la ha ulteriormente rafforzata all'interno della coalizione di governo", scrive Renato Mannheimer nell'analisi del voto che ha scritto su ItaliaOggi.

"Il successo è stato tale che la Meloni si avvia, senza dubbio, a svolgere anche un importante ruolo europeo e a contribuire significativamente a decidere in quale direzione si dovrà orientare l’Europa", osserva ancora il sondaggista. E "dal suo orientamento dipenderanno anche le sorti dell’Ue".

Beffa all'ultima scheda per Alessia Morani (ma almeno non si copre di ridicolo): cos'è accaduto

Per quanto riguarda poi le opposizioni, aggiunge Mannheimer, "colpisce in primo luogo la forte debacle del Movimento 5 Stelle, punito soprattutto dai notevoli livelli di astensione delle regioni meridionali, tradizionale serbatoio di voto dei grillini". Ma attenzione, perché non è detto che si tratti dell'inizio "di un declino per i pentastellati: anche altre volte venivano dati per finiti ed essi sono poi ripresi. Bisognerà in particolare vedere il comportamento dell'elettorato meridionale quando le elezioni toccheranno temi più vicini ai votanti quelle zone come il reddito di cittadinanza o le questioni occupazionali: molti elettori del sud hanno ritenuto l'Europa non abbastanza importante per recarsi a votare, ma potrebbero ritornare a farlo quando la consultazione riguarderà i loro specifici interessi".

Sfida tra donne, Meloni straccia tutte (Schlein compresa): l'altro aspetto del trionfo

Ha avuto un bel successo invece Elly Schlein. Il Pd infatti "ha largamente superato l'asticella del 20% (e superato anche quanto le assegnavano gli ultimi sondaggi pubblicati) e, di conseguenza, ha rafforzato la sua segreteria (anche con un certo sconcerto dei suoi nemici interni). La segretaria dem "assume il ruolo di indiscutibile traino dell'eventuale 'campo largo' che ha tanto auspicato e ove la figura di Giuseppe Conte, che pure aveva contestato fortemente questo stato di cose, emerge sensibilmente ridimensionata".