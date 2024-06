Giorgia Meloni, l'endorsement de "Le Figaro": "Una energia fuori dalla norma"

13 giugno 2024 a

Giorgia Meloni incoronata dalla stampa mondiale. Dopo l'endorsement del New York Times arriva anche quello de Le Figaro. Con il vertice del G7 che si apre oggi in Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni spera di "consolidare la sua credibilità internazionale". A scriverlo è proprio il quotidiano transalpino, spiegando che Meloni "vuole coniugare il suo successo nazionale con la sua immagine sulla scena diplomatica".

La titolare di Palazzo Chigi ha speso "un’energia fuori dalla norma per accreditarsi sullo scenario internazionale", nota Le Figaro. "La diplomazia italiana cambia ritmo ma, sullo sfondo, Giorgia Meloni conferma soprattutto le posizioni di Mario Draghi", sostiene il quotidiano conservatore. Insomma, il premier forte dei due milioni e mezzo di preferenze raccolte a queste ultime Europee, è diventato l'ago della bilancia di tutte le trattative che contano davvero sul piano internazionale.

Gli avversari di Giorgia ridotti a sperare nella maledizione di chi vince le Europee

Il G7 in Italia è una vetrina per tutto il Paese e i temi al centro del summit dei grandi della Terra di fatto ci sono tutti i temi più importanti, dalla gestione dei flussi migratori fino alla guerra in Ucraina. Giorgia Meloni in questo momento, come sostengono diversi analisti, è anche il leader europeo più forte. Sunak, Scholz e Macron rischiano grosso e dunque il presidente del Consiglio italiano adesso ha un ruolo da protagonista proprio nel vertice più importante degli ultimi mesi. Con buona pace della sinistra...