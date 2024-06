Matteo Salvini ha un piano per Milano: "Ci stiamo preparando"

19 giugno 2024 a

In occasione dell'evento per i 50 anni de Il Giornale è intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite della kermesse che si è tenuta a Milano, ha parlato delle prossime mosse del centrodestra, svelando quale sarà uno dei primi obiettivi per il futuro. "A Milano sto preparando le prossime comunali, ci stiamo preparando come centrodestra".

A chi gli ha fatto notare che alle ultime elezioni europee il risultato del suo partito nel capoluogo lombardo non è stato brillantissimo, il vicepremier ha risposto che "siamo cresciuti, è cresciuto tutto il centrodestra. Siamo l'unico governo europeo che cresce e con la stessa Lega che cresce - ha poi concluso -. I problemi li lascio a chi è rimasto fuori dal Parlamento europeo, non a chi porta otto parlamentari a Bruxelles".

Il segretario del Carroccio ha inoltre fatto i complimenti al quotidiano fondato da Indro Montanelli ricordando quanto la carta stampata sia importante per una buona informazione. "Spero che la carta stampata viva a lungo - ha spiegato Salvini -, vanno bene i social, va bene l'online, i siti ma adoro comprare il giornale in edicola" e Il Giornale di cui ricorrono i cinquanta anni dalla fondazione, è uno dei quotidiani "più importanti, più belli e più liberi d'Italia".

Dello stesso avviso anche il presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, anch'essa invitata alla festa de Il Giornale, ha subito liquidato tutte le dicerie che danno il segretario della Lega in netto contrasto con la leader di Fratelli d'Italia. "Sono estremamente fiera del risultato della maggioranza, non semplicemente di Fratelli d'Italia, si dimostra ancora una volta che il centrodestra può crescere insieme, che non è vero il racconto che se un partito va bene può essere un cannibale dell'altro. Tutti i partiti della maggioranza - ha aggiunto il premier - sono cresciuti e questo per me è estremamente prezioso".