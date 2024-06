Lega contro Ilaria Salis e Fratoianni: un disegno per spianarli

24 giugno 2024 a

L'europarlamentare Ilaria Salis sta facendo sfigurare l'Italia a Bruxelles a tempo record, ancor prima di andarci. Già, le sue intemerate sulla legittimità delle occupazioni sono oggettivamente indigeribili. Frasi che hanno sollevato un polverone politico e aspre polemiche.

Secondo Salis, in buona sostanza, occupare case popolari non assegnate è cosa buona e giusta, legittima, poiché spiega l'eurodeputata eletta con AvS, la premiata ditta Bonelli&Fratoianni, "non si fa danno a nessuno se non al racket e ai palazzinari". Lo vada a dire a chi è in lista di attesa per occupare uno di questi alloggi e vediamo se la pensano come lei...

Per inciso, Nicola Fratoianni si è schierato armi e bagagli col suo nuovo euro-prodigio, sposandone e rilanciandone le posizioni. Ed in tutto ciò fa oggettivamente specie - e sul punto Libero insiste da giorni - il fatto che non non si senta una parola da parte del Pd, del M5s, ma anche da parte di Carlo Calenda. Insomma, sembra che le posizioni espresse da Ilaria Salis sulle occupazioni abusive siano ritenute congrue, accettabili, anzi meritorie dall'intero arco parlamentare progressista.

Chi, al contrario, cannoneggia contro lady okkupazioni sono le forze di maggioranza, che non perdono occasione per stigmatizzare le esternazioni del discutibile soggetto. E ora contro Ilaria Salis arriva anche un post su X dell'account "Lega-Salvini Premier". Post che vi proponiamo qui in calce. È un manga, un fumetto giapponese riadattato. Sullo sfondo ecco fare capolino un robot con fattezze da scheletro che imbraccia un grosso fucile, lo sguardo truce del teschio e alle spalle il simbolo di Avs. In primo piano ecco una bimbetta, terrorizzata, le guance solcate dalle lacrime, nascosta sotto una scrivania e raccolta attorno alle proprie ginocchia. E cosa rappresenta tutto ciò? Semplice, la soluzione al giallo arriva delle scritte che introducono i soggetti: il robot è "Salis e Fratoianni", la bimbetta "gli italiani con la paura che venga occupata casa". Post d'impatto, forse un poco estremo, ma il concetto passa in modo limpido.