Schlein attacca Meloni: "La guerra la state facendo al Sud", ma è un autogol

26 giugno 2024 a

a

a

Continua il botta e risposta tra la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri, martedì 25 giugno, la leader di Fratelli d'Italia, tramite un videomessaggio sui suoi profili social, aveva lanciato un monito alle opposizioni, colpevoli - secondo il premier - di servirsi di "toni irresponsabili da guerra civile" per i propri tornaconti politici. Immediata la replica della dem, che è intervenuta in occasione del dibattito sulle comunicazioni rese alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo a Bruxelles.

"Non so a chi si riferisca Meloni quando lancia allarmismi e vittimismi, non certo a noi che facciamo una opposizione sul merito - ha detto Schlein -. Rispetto a quanto affermato ieri da Giorgia Meloni, mi pare che l’unica guerra entro i nostri confini la state facendo voi ai poveri, contro il salario minimo e il reddito di cittadinanza, la state facendo al Sud con l’Autonomia che spacca in due questo Paese".

"Perché Elly Schlein deve scusarsi con me": Ignazio La Russa sfida la segretaria Pd

Curioso: l'intervento di Elly Schlein arriva proprio all'indomani della pubblicazione del rapporto Istat, che ha di fatto smentito la retorica dell'autonomia "spacca Italia". Secondo i dati, nel 2023 la crescita economica è stata più intensa nel Mezzogiorno, che nel 2022 aveva mostrato andamenti al di sotto della media nazionale, e nel Nord-Ovest. Nel 2023 la crescita economica è stata più intensa nel Mezzogiorno, che nel 2022 aveva mostrato andamenti al di sotto della media nazionale, e nel Nord-Ovest. Bene anche l’occupazione: se a livello nazionale è aumentata dell'1,8% nel Mezzogiorno è cresciuta del 2,5%.