Sondaggio, FdI vola: le cifre. Atreju: "Effetto-Formigli, grazie"

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito a tre settimane dal voto delle europee, aumentando addirittura il suo consenso: il partito della premier, stando al sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24, ha acquistato lo 0,4% rispetto alle elezioni dell'8 e 9 giugno, arrivando così al 29,2%. Non può dirsi lo stesso del Pd di Elly Schlein, che ha perso lo 0,1 scendendo quindi al 24%. Al terzo posto ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha perso lo 0,4%, continuando a sprofondare: ora è al 9,6%. In calo anche Forza Italia e Lega, che perdono lo 0,6% e lo 0,9%, portandosi così rispettivamente al 9% e all’8,1%.

Il sondaggio è stato ripreso dalla pagina Facebook di Atreju, che scherzosamente e ironicamente ha commentato: “E’ l’effetto Formigli. Grazie Corrado”. Il riferimento è allo spazio del suo programma, Piazzapulita su La7, che il conduttore ha deciso di riservare all'inchiesta di FanPage su Gioventù Nazionale. Un servizio giornalistico che ha finito per alimentare l’ennesima polemica contro il governo. In ogni caso, le parole e i gesti ripresi in quei filmati sono stati condannati senza se e senza ma dalla destra.

Dopo le Europee FdI continua a volare, Pd giù e c'è un crollo: il sondaggio-Ghisleri

“Un’altra inchiesta sul fascismo e FdI arriva al 30%…”, hanno scritto gli utenti sotto al post. I giovani di Atreju, tra l'altro, avevano già fatto ironia su Formigli durante la campagna elettorale per le europee, quando utilizzarono manifesti digitali con i volti dei giornalisti e degli intellettuali più antimeloniani scrivendo: “Anche se lei/lui ci rimane male, tu scrivi Giorgia”. E tra questi ci fu anche Corrado Formigli.