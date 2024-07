Inchiesta FanPage, la commissione Segre acquisisce i filmati su Gioventù Nazionale

02 luglio 2024 a

I filmati dell'inchiesta di FanPage su Gioventù Nazionale saranno acquisiti dalla Commissione Segre, che in Senato si occupa di razzismo e antisemitismo. Stando a quanto apprende l’Adnkronos, lo avrebbe stabilito l’ufficio di presidenza della Commissione, appena terminato a Palazzo Madama. La richiesta è stato concordato che sia fatta da tutti i gruppi presenti, come proposto da Fratelli d’Italia.

L’ufficio di presidenza, che ha visto in video-collegamento Segre, era stato convocato dopo la lettera inviata proprio alla stessa senatrice - che della Commissione è presidente - dall’ex parlamentare Elio Vito, che chiedeva di acquisire i video dell’inchiesta giornalistica per "avviare tutte le iniziative che riterrà necessarie ed opportune per contrastare adeguatamente tali manifestazioni evidentemente incompatibili con la nostra Costituzione e con le nostre istituzioni democratiche".

"La nostra linea è chiara, chi non è il benvenuto": Meloni e la lettera ai dirigenti FdI

"Abbiamo con convinzione sostenuto la richiesta della Commissione presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre di acquisire tutti i filmati girati da Fanpage, perché come ha ribadito la nostra presidente Meloni in Fratelli d’Italia non c’è spazio per posizioni razziste o antisemite - ha commentato il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan -. Proprio per questo riteniamo che sia necessario indagare sul fenomeno dell’antisemitismo in tutte le sue forme. La gravità di quello a cui abbiamo assistito e di quello che abbiamo ascoltato in questi mesi impone di indagare con la massima trasparenza senza alcuna reticenza e omertà”.