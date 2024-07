Papà Salis e L'ultima cena a Parigi, insulti a Malan e FdI: "Perché non volete le drag queen"

29 luglio 2024 a

L'Ultima Cena in versione drag queen portata in scena nel corso della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha indignato mezzo mondo. Ed è riuscito nell'impresa di unire maggioranza e parte dell'opposizione politica italiana. Il coro è unanime: quella sceneggiata offende miliardi di cristiani nel mondo, è blasfemia. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi", ha scritto in un tweet il segretario della Lega Matteo Salvini.

Ma non tutti in Italia condividono questa posizione. Dal campo largo, infatti, sono arrivati diversi apprezzamenti. "Che spettacolo l’inaugurazione delle Olimpiadi a Parigi. Chapeau", scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Più severo, invece, il giudizio della vicepresidente dell'Europarlamento in quota Pd Pina Picerno: "Cerimonia strepitosa, complimenti alla Francia e al Comitato Olimpico! Quanto agli incredibili commenti di casa nostra, mi sembrano un luminoso esempio di come l’omofobia vada sempre a braccetto con l’ignoranza".

Ma il campo larghissimo di Elly Schlein e compagni può contare anche su un nuovo fiore all'occhiello della sinistra italiana: Roberto Salis. Il papà di Ilaria, da quando sua figlia è stata eletta all'Europarlamento, non ha smesso di partecipare al dibattito politico a suon di tweet. Questa volta il bersaglio della polemica è Lucio Malan, reo di aver contestato la scelta di Parigi di dissacrare la rappresentazione di uno dei più celebri episodi della passione di Cristo. "Io ci scommetto che sareste andati fuori di matto anche se avessero fatto una messa in scena di Biancaneve e i sette nani - ha tuonato Roberto Salis su X -. Il problema è che voi le drag queen non le volete vedere perché - ha poi aggiunto - siete omofobi! Punto!". E meno male che un tempo era un convinto liberal-conservatore. Che tracollo.

