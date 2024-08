Alessia Ambrosi, "cogli**a, lurida strega fascista": insulti vergognosi dagli animalisti

10 agosto 2024 a





"Sei come Hilter che voleva sterminare gli altri perché non in grado di conviverci"; "Magari ti svegli fredda sotto un cipresso"; "Cogli**a, il tuo è degrado mentale": questi sono solo alcuni dei violenti attacchi ricevuti da Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia, "colpevole" di aver espresso la sua posizione sugli orsi, difendendo il diritto dei cittadini di uscire di casa senza preoccupazioni e dicendosi d'accordo con la decisione del presidente Fugatti di sopprimere l’orsa Kj1.

La deputata, però, ha deciso di non rimanere in silenzio. In un post su Facebook ha fatto sapere che ricorrerà alle vie legali: "Nel ringraziare per gli attestati di solidarietà, di fronte alle minacce e agli insulti sessisti ricevuti in rete da estremisti animalisti a causa della mia presa di posizione (...) d’accordo con il mio legale ho deciso di presentare denuncia. Credo che al di là dei rispettivi e legittimi convincimenti sul delicato tema dei grandi carnivori, non debba essere consentito ad alcuno di rivolgersi in modo violento, denigratorio e intimidatorio”.

Orsa uccisa in Trentino: rischi per i residenti e i turisti, chi contesta non ci vive

Nel suo post, poi, la Ambrosi ha pubblicato tutti gli insulti vergognosi che le sono stati rivolti negli ultimi giorni, come "Lurida strega fascista, spero tu faccia presto visita all'orsa"; "Scema, bisognerebbe toglierti il vino"; "Vile assassina fascista". La deputata, poi, ha dichiarato: "Il mio mandato di parlamentare mi impone di fare gli interessi e rappresentare la popolazione trentina, la violenza, l’intimidazione e la denigrazione non possono e non debbono avere alcuno spazio in democrazia. A mio avviso è una battaglia di civiltà, che intendo combattere senza indietreggiare”.