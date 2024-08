Paola Egonu, la sinistra usa la sua foto per spargere veleno: “Pensando ai patrioti”

11 agosto 2024 a

"Ci siamo emozionati, attaccati a un telefonino per seguire la finale di Parigi": Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd, lo ha scritto su X in riferimento alla finale di volley delle Olimpiadi, che ha visto trionfare l'Italia contro gli Usa. Fin qui tutto bene. Peccato che poi l'eurodeputato abbia strumentalizzato questa vittoria a livello politico: "Lo so che faccio un torto alle altre e a lui, al magico #JulioVelasco maestro di vita e di sport - ha scritto sempre nel tweet - ma pensando ai nostri patrioti pubblico la foto di #PaolaEgonu. Orgoglio d’Italia".

Ruotolo, tra l'altro, non è stato l'unico a "usare" questo trionfo sportivo per fini politici. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, sui social ha scritto: "I Giochi Olimpici di Parigi non potevano finire meglio. La storica medaglia d'oro della nazionale di volley femminile è una vittoria di una squadra che ha portato l'Italia sul tetto del mondo. Ma la schiacciata più bella di questa nazionale è al razzismo di chi crede, nel 2024, che italianità sia avere la pelle bianca. Eccola la medaglia più bella, è quella dell'integrazione che vince e li mette a tacere, speriamo per sempre".

Dello stesso tenore il commento del deputato dei Verdi Angelo Bonelli: "Una grandissima Italia vince l'oro nella pallavolo femminile. È straordinario vedere Bosetti, Sylla, Egonu, De Gennaro, Orro, Antropova emozionarsi cantando l'inno nazionale. E' l'Italia multietnica che vince da Furlani, Ceccon, Battocletti, Bellandi, D'Amato, Martinenghi. Questa è l'Italia che vogliamo, che vince si abbraccia nel rispetto di tutto e tutte. Forza Italia".