Immigrazione, Giorgia Meloni: "Mio esposto efficace, presto intervento in Cdm"

Si dice soddisfatta sul tema immigrazione la premier Giorgia Meloni intervenendo oggi nella riunione del Consiglio dei Ministri. Meloni aveva consegnato un esposto al Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo sull'applicazione degli ultimi decreti flussi. "Il tema dell'immigrazione è un altro dei punti che affrontiamo in questa ripresa. Ricorderete l'esposto che ho presentato i primi di giugno al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Melillo. Quell'esposto, che da più parti è stato bollato come inutile o addirittura sbagliato, è stato invece molto efficace e ha consentito a diverse Procure di imprimere una svolta nelle indagini e di agevolare il coordinamento con altre inchieste già avviate".

Meloni ha poi aggiunto: "Come avevo annunciato in quell'occasione - ha continuato Meloni - il Governo è al lavoro per portare in uno dei prossimi Consigli dei Ministri un intervento, sia di carattere amministrativo che legislativo, per sanare quelle storture che da quindici anni a questa parte - incredibilmente nell'indifferenza generale e dei governi che ci hanno preceduto - permette di aggirare e utilizzare in maniera fraudolenta i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro come canale di immigrazione irregolare".

Il presidente del Consiglio ha poi ribadito come l'obiettivo del Governo sia quello di gestire nel migliore dei modi l'immigrazione incontrollata: "Il nostro obiettivo, come sempre, è ribadire il principio che in Italia si entra regolarmente", ha osservato la Premier che ha poi aggiunto: "Non consentiremo alla criminalità organizzata di frodare lo Stato per portare avanti i suoi traffici. Consentitemi di chiudere questo capitolo legato al governo dei flussi migratori con un riferimento al Piano Mattei, che, come sapete, abbiamo inviato a fine luglio in Parlamento per ricevere i pareri delle Commissioni competenti". Meloni ha poi concluso: "Ho seguito il dibattito che si è sviluppato in Commissione e ci tengo in questa sede a sottolinearne uno che ritengo molto importante e che è emerso nel corso dell'esame".