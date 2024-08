Giorgia Meloni e il sondaggio che rovina l'estate alla sinistra: chi crolla

31 agosto 2024 a

A sinistra prosegue la narrazione surreale sull'operato del governo, ma Giorgia Meloni continua a macinare consensi. Il 57,9% degli italiani, infatti, ritiene che il premier sia un leader maturo. un dato in netta crescita - del 3,1% - rispetto al 2023. Il 58,2%, invece, la "promuove" come presidente del Consiglio. Il sondaggio è stato realizzato da Lab21.01 ed è stato illustrato a "La Piazza", un forum di dibattiti politici organizzato da Affariitaliani.it.

Ma non finisce qui. Il 59,2% del campione sondato ritiene che il governo arriverà fino alla fine della legislatura. Ovvero, rimarrà in carica ancora per i tre anni che gli restano. E quali sono i punti di forza di Giorgia e del governo? Secondo gli italiani, la politica sul lavoro attuata dall'esecutivo sta portando i suoi frutti. Una circostanza certificata anche dall'ultimo rapporto dell'Istat, che ha consolidato i numeri già positivi sull'occupazione. A luglio, infatti, si è registrato un nuovo record di occupati, donne in primis.

Discorso diverso se ci spostiamo dalle parti del campo largo. Il 72,2% degli italiani ritiene infatti che Elly Schlein non sarebbe capace di sconfiggere Giorgia Meloni e ricoprire quindi la carica di presidente del Consiglio. Il 57,4% dei sondati boccia la dem quale antagonista della leader di Fratelli d'Italia. Stesso scenario se si passano in rassegna le altre alternative in mano al centrosinistra: Paolo Gentiloni è dato al 17,9%, Stefano Bonaccini al 17,2 ed Enrico Letta al 16,9. Insomma: una vera e propria debacle per il Partito democratico.