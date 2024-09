Immigrazione, Luca Ricolfi: "Perché la sinistra italiana non sarà mai pronta"

04 settembre 2024 a

"Sui migranti la sinistra italiana non sarà mai pronta, perché il suo partito-guida, il Pd, non vede il nocciolo del problema". Parola di Luca Ricolfi, sociologo e analista dell'Università di Torino che in un'intervista sul quotidiano Italia Oggi ha affrontato il tema della gestione dell'immigrazione e l'effetto sta avendo sull’Europa, soprattutto alla luce del voto di domenica in Germania che ha incoronato il partito di ultradestra AfD.

Ricolfi ha sottolineato come "ben 1 elettore su 3 vota per i para-nazisti di Alternative für Deutschland, e se non fosse nato un partito di sinistra critico con l’immigrazione – la BSW di Sahra Wagenknecht – oggi in quelle regioni l’AfD sfiorerebbe il 50% dei consensi", ha spiegato l'esperto per cui la sinistra "non dice tutta la verità" perché "è vero che non si è fatto abbastanza per includere", ma "si dovrebbe aggiungere che per poter includere davvero bisognerebbe poter selezionare gli arrivi e rimandare ai paesi di origine coloro che non si integrano", ha dichiarato il sociologo per cui c'è anche un tema economico da considerare sulla questione migranti.

"Credo che nessuno abbia mai fatto un calcolo completo e rigoroso, ma - se lo si facesse - si scoprirebbe che i costi diretti e indiretti dell’immigrazione sono ingenti: accoglienza, sanità, giustizia, carceri, scuola, misure di sostegno del reddito bruciano risorse ingenti, e creano seri problemi di concorrenza e coesistenza con i cittadini del paese ospitante. Per quel che ne so, un’analisi costi-benefici complessiva, non limitata a una parte delle poste rilevanti, non è mai stata condotta da nessun ente di ricerca o università".