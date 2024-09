Maria Rosaria Boccia, anche Beatrice Venezi la denuncerà

Daniele Dell'Orco 09 settembre 2024 a

Alle dichiarazioni senza freno di Maria Rosaria Boccia degli ultimi giorni, faranno seguito altre carte bollate. Infatti, dopo l’annuncio della querela da parte dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che sta studiando con i suoi legali la strategia migliore per tutelare la sua onorabilità, anche il direttore d’orchestra Beatrice Venezi ha dato mandato ai suoi legali di agire contro l’influencer di Pompei per le sue dichiarazioni nel corso dell’intervista a In Onda, su La7: Nello specifico: «Il conflitto di interesse? Sul sito del MiC ci sono i curriculum dei consiglieri, se li vediamo, tutti hanno dei conflitti di interesse. Un esempio? Beatrice Venezi è consigliera per la musica e ben retribuita, non come me», ha dichiarato la 41enne protagonista della liaison dell’estate.

Poi ha aggiunto «Lei è direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e il 19 si esibirà per il G7 Cultura e il ministero le riconoscerà un cachet. Se io ho una società di eventi, la mia è una competenza». Nemmeno troppo velatamente, insomma, le ha della “raccomandata”. Eppure la musicista, nota a livello internazionale, ha un cv tale da far impallidire quello della stessa Boccia, motivando paradossalmente la sua incompatibilità col ruolo di consigliere. Venezi, comunque, ha deciso di agire: «Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero», ha spiegato all’Ansa.

Il pool legale del ministro, invece, dovrebbe depositare la querela in queste ore, alla preparazione della strategia difensiva in ragione delle sue competenze in ambito legale. «Insieme ai legali che mi aiuteranno, l’avvocato di me stesso». Il suo intento, è di agire anche contro chiunque abbia effettuato ricostruzioni fantasiose. Ieri sera, Boccia è tornata a postare al riguardo. Sui social ha scritto in latino “Male non fare paura non avere”.