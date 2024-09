Daniele Capezzone: "Le domande? No, ecco il vero motivo della mancata intervista alla Boccia"

11 settembre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" analizza i temi che vengono presentati sui principali quotidiani nazionali. Di fatto in questa rassegna stampa di mercoledì 11 settembre, il direttore editoriale di Libero si sofferma a lungo anche a parlare della sfida notturna negli Stati Uniti tra Donald Trump e Kamala Harris.

Ma tra le cronache italiane a tenere banco è ancora il caso Boccia-Sangiuliano con il ministro indagato: "Sarà un'inchiesta in cui non emergerà nulla ma che servirà, inutile dirlo, ad alimentare lo sputtanamento sull'ex titolare del Mic", affonda il colpo Capezzone. Ovviamente anche ampio spazio alla retromarcia di Boccia a È sempre Cartabianca: "Il motivo per cui non è andata? L'intervista dura e le domande della Berlinguer? A mio parere la scelta potrebbe essere stata dettata da una paura vera dell'ingresso in uno studio televisivo con tanti giornalisti pronti a fare domande. Un conto è fare il proprio gioco col cellulare in mano sul divano da casa, un'altra cosa è invece affrontare un dibattito vero". Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone.