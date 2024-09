Marco Furfaro, follia contro Meloni: "Drogati, pedofili e corrotti". Chi vuole trascinarlo in tribunale

27 settembre 2024 a

Una foto, incautamente condivisa da Marco Furfaro per spalare fango su Giorgia Meloni, espone l'uomo televisivo di Elly Schlein e membro della segreteria del Pd a una brutta, anzi pessima figura sui social.

Il premio ritirato a New York dalla premier italiana direttamente dalle mani di Elon Musk ha scatenato le reazioni isteriche dei politici di centrosinistra. Qualcuno di loro, scadendo nel ridicolo, ha perfino cavalcato la fake news di una "relazione sentimentale" tra la presidente del Consiglio e il patron di X.

Furfaro invece ha preferito concentrarsi sulla foto che vede la Meloni sorridente stretta in un abbraccio tra Musk e Katalin Novak, ex presidente dell'Ungheria finito in una violenta polemica per aver concesso la grazia a un uomo coinvolto in una pesante inchiesta per pedofilia

"Al centro, la donna del popolo, quella della 'famiglia tradizionale' e de 'i bambini non si toccano' - scrive Furfaro sull'ex Twitter -. A sinistra, Elon Musk. In Italia, grazie alle leggi Meloni, sarebbe in galera per aver fatto due figli con maternità surrogata e per uso continuo di droghe, leggere e pesanti. Non solo. Ama talmente tanto i valori tradizionali, i bambini e la famiglia, che è padrone di un social dove è permessa la pornografia e dove gira anche pedopornografia. A destra, Katalin Novák. Era una fedelissima di Orbán, ministra della Famiglia Tradizionale. Cacciata persino dall'autocrate ungherese, perché nell’aprile 2023, contestualmente con la visita del Papa a Budapest, concesse la grazia presidenziale al vicedirettore dell’orfanotrofio di Bicske. Uno schifo di uomo che aveva cercato di coprire gli abusi pedofili, arrivando a forzare i bambini a prestare falsa testimonianza". "Gli amici di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell'Italia - chioda Furfaro -: drogati, pedofili, corrotti. Uno schifo indicibile, ci stanno facendo vergognare in tutto il mondo".

A stretto giro di posta arriva a Furfaro la risposta su X di Andrea Stroppa: "Ssono la persona che segue Musk. Lei sta dicendo che X favorisce la pedopornografia e che l'imprenditore è un drogato? Le lascio qualche info prima che probabilmente potremmo vederci in altra sede:

- Nel secondo semestre 2021 Twitter vecchia gestione ha sospeso 600.000 account per contenuti pedopornografici. Nella prima metà del 2024 sotto gestione Musk ne ha sospesi quasi 2,8 milioni.

- Musk utilizza chetamina sotto stretto controllo medico essendo autorizzata dall'autorità FDA, aldilà degli articoli di giornale è sottoposto regolarmente a test anti-droga richiesti dalla NASA e autorità americane essendo a capo della più importante azienda aerospaziale al mondo. Non ha fallito nessun test anti-droga.