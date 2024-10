Giorgia Meloni, scontro con la grillina: "Il giorno che M5s mi spiega le mie parole mi dimetto"

15 ottobre 2024 a

a

a

"Senatrice Bevilacqua che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere la sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in così poco tempo. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l'uso di una nuova tecnologia che è l'elettrico si creano nuove dipendenze. Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando ma garantisco che il concetto non è difficile. Capisco bene come vi muovete, il giorno che mi farò spiegare cosa ho detto dall'M5s giuro che mi dimetto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Il premier si è così rivolto alla senatrice M5s Dolores Bevilacqua.

Dopo l'inizio delle operazioni israeliane a Gaza "il governo ha sospeso l'invio di ogni forma di armamento verso Israele: tutti i contratti siglati dopo il 7 ottobre 2023 non sono stati applicati - ha proseguito Meloni -. Tutti i contratti precedenti" a questa data "sono stati analizzati caso per caso dalla Uama (Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento), l’autorità competente alla Farnesina", ha aggiunto. "Laddove c’è il rischio che questo materiale possa essere impiegato nella crisi in atto, noi non procediamo", ha spiegato la premier che ha citato il "caso delle munizioni marittime dimostrative, una licenza prima sospesa e poi revocata. Questo è come sta procedendo l'Italia e credo - ha sottolineato - che sia un modo di procedere molto serio".

"Trovo vergognose delle dichiarazioni di un'Ong che opera nel Mediterraneo che dice che le Guardie costiere sono i veri trafficanti di esseri umani e che gli scafisti sono innocenti che mettiamo in galera. Io sono convinta che i grandi nemici in questa questione continuino a essere i trafficanti di esseri umani, non credo che siano le guardie costiere. Credo che i nostri nemici sono quelli che stanno facendo migliaia di euro sulla pelle di poveri disperati e non chi cerca di far rispettare le regole", ha aggiunto la premier.