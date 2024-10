Giorgia Meloni, l'affondo contro il M5s: "I soldi dalla finestra li avete già gettati tutti voi"

15 ottobre 2024 a

"La leggerezza con cui voi affrontate le crisi internazionali è pari solo alla leggerezza con cui avete affrontato il bilancio dello Stato quando eravate al governo: ci vuole la maschera di ferro per dire che gettiamo i soldi dalla finestra, anche volendo non potremmo perché li avete già gettati tutti voi" per fare ristrutturare con il Superbonus "il 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde case. Vi prego, vi prego, ci vuole veramente coraggio a dire che noi gettiamo i soldi dalla finestra".". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

"Mi sembra che adesso da tutti i lati sia opportuno...", è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa cercando di placare le urla incrociate, e a Meloni che gli spiegava di aver "finito", ha risposto: "No ma puoi proseguire. Lasciamo concludere il presidente". E così è arrivata un'altra frecciatina del premier: "È possibile che io faccia opposizione ai cittadini ma non è quello che i cittadini hanno detto nel giugno scorso".

L'attacco frontale del premier contro il M5s si è poi concluso con una stoccata diretta alla senatrice Dolores Bevilacqua. "Il giorno che mi faccio spiegare una cosa che ho detto da un'esponente del Movimento 5 stelle - ha tuonato Giorgia Meloni - mi dimetto".