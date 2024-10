Meloni alla Camera, zittisce Braga e Pd: "Migranti in Albania, gli isolati siete voi"

15 ottobre 2024 a

"La collega Braga diceva che la mia sarebbe stata una relazione carica di odio. Ora, non so dove la collega Braga abbia sentito quella carica di odio, a volte ho l'impressione che gli interventi di replica vengano scritti prima di ascoltare quello che dico io": la premier Giorgia Meloni lo ha detto in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo alla capogruppo del Pd Chiara Braga.

MELONI RISPONDE A CHIARA BRAGA

"Lei ha parlato di odio nei confronti delle ong: io - ha proseguito la presidente del Consiglio - ho solo detto che considero vergognose le dichiarazioni secondo cui le Guardie costiere sono i veri trafficanti di esseri umani, e che invece sono innocenti i veri trafficanti di esseri umani, gli scafisti. Penso che dovreste condividere questa frase, e che debba preoccuparci che attacchiate me anziché difendere queste frasi. Davo per scontato che su questo fossimo tutti d'accordo".

Riferendosi alle dichiarazioni della Braga a proposito dei centri per migranti in Albania, inoltre, la Meloni ha replicato: "La collega Braga dice che in Albania si stanno consumando delle violazioni, visto che i primi dovrebbero arrivare domani mi pare eccessivo che si siano consumate delle violazioni. Se è il principio quello a cui si riferisce io ricordo che l'accordo con l'Albania prefigura la cessione di territorio albanese che viene coperto da giurisdizione italiana ed europea. Se ritiene che ci sia una violazione o non conosce bene il diritto internazionale o ritiene che violi se stesso. Noi stiamo rispettando il diritto internazionale".

MELONI CONTRO IL PD

Rispondendo sempre ai dem, poi, la Meloni ha lanciato una stoccata: "È il Pd a essere isolato, il resto del mondo è con noi". E ha aggiunto: "Ormai le politiche migratorie sono diventate le politiche migratorie dell'Ue, con la quasi totalità degli stati membri che sono d'accordo con queste politiche".

LA REPLICA A FRATOIANNI

"Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti - ha dichiarato la premier in aula - dico che vedremo con la legge di bilancio. Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo".