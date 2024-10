Maurizio Landini, sparate contro Meloni: "Disegno sempre più chiaro, democrazia nel mirino"

22 ottobre 2024 a

Maurizio Landini mette nel mirino il premier Giorgia Meloni. Quella del leader della Cgil è una vera e propria ossessione. Questa volta al convegno 'Un referendum per l’Italia - quale idea di Paese?' promosso dalle Acli a Palazzo Achille Grandi la spara davvero grossa e forse pronuncia uno degli attacchi più gravi mai mossi contro il presidente del Consiglio.

Leggere per credere: "È sempre più chiaro che il disegno del governo è la messa in discussione della nostra democrazia. Un governo che pensa che, siccome ha vinto le elezioni e ha la maggioranza in parlamento, ha il diritto di comandare senza confrontarsi, né in parlamento né con le forze sociali". Poi ha aggiunto: "Cos’altro deve succedere ancora per far capire a tutti che oggi è in atto un attacco diretto alla democrazia?", afferma Landini in riferimento ai recenti avvenimenti che definisce come "un attacco alla magistratura in atto".

Insomma il segretario della Cgil entra a gamba tesa sul duello tra governo e una parte della magistratura usando le polemiche di questi giorni per infangare il premier. A quanto pare per Landini tra poco Giorgia Meloni sospenderà la democrazia in Italia. Un delirio che francamente non alcun bisogno di commenti...