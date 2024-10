Giorgia Meloni, la breve storia dei primi 2 anni di governo

22 ottobre 2024 a

Il governo Meloni spegne la seconda candelina. Esito non scontato in un paese dove l’instabilità politica è la regola, la governabilità l’eccezione. Palazzo Chigi celebra il momento diffondendo un documento riassuntivo. Sono 59 slide, in cui si elencano le cose fatte in ventiquattro mesi dall’esecutivo in carica. Diviso per settori. Vediamole.

Quello che, a oggi, è il settimo governo più longevo della storia repubblicana, il primo guidato da una donna, pone anzitutto il focus sul lavoro. Che è forse il risultato più positivo dell’esperienza del centrodestra. Sicuramente quello che si presta meno a interpretazioni o a speculazioni politiche. Gli occupati sono 834mila in più, in totale 24 milioni di italiani hanno un lavoro. E siamo ai massimi storici. Ed è un lavoro vero: negli ultimi due anni sono stati firmati 800mila nuovi contratti stabili, mentre scendono il tasso di disoccupazione generale (6,2%, il più basso dal 2007) e quello giovanile (18,3%, il più basso di sempre). (...)