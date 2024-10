Vincenzo De Luca, parla della sanità in Campania? Interrotto a tempo record: "Apri l'ospedale!"

22 ottobre 2024 a

Parla di rivoluzioni e passi avanti, ma viene contestato dalla platea: è successo a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, durante un suo intervento all'Hotel Ramada di Scafati, nel Salernitano, al convegno della Uil. Al centro della discussione autonomia differenziata, agricoltura e questione alimentare. A un certo punto, però, come si vede in un estratto del suo discorso pubblicato su Facebook, mentre elenca le eccellenze della sanità campana, il presidente della Regione viene interrotto da una voce che si leva dal fondo della sala: "Apri l'ospedale!". Non capendo bene cosa stia succedendo, De Luca chiede spiegazioni alle persone più vicine. A quel punto si leva una voce più forte che il governatore sente benissimo: "Non dimenticare l’ospedale di Scafati, è chiuso”.

De Luca, allora, risponde con tono infastidito: "Ma come, stiamo facendo investimenti, stiamo ristrutturando il pronto soccorso. Non fate demagogia. Stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo”. E ancora: "Se facciamo finta di aprire un pronto soccorso, è una cosa delicata: devi avere reparti di neurologia attrezzata. Devi avere tutto. Altrimenti ti illudo. Il cittadino che ha un infarto, va al pronto soccorso finto, non attrezzato, perde un’ora di tempo e perde la vita. Stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo. Vorremmo realizzare una idea a Scafati: lì c’è una bella tradizione per pneumologia, ortopedia. Vorremmo dedicare quell'ospedale per ridurre la mobilità passiva".