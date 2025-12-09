Roberto Fico, sfregio a De Luca: Campania, può crollare tutto

Mentre viene proclamato presidente della Regione Campania in Corte d’Appello, Roberto Fico prepara il primo "dispetto" all'ex governatore Vincenzo De Luca. In che modo? Decidendo di tenere per sé la delega alla sanità, che il suo predecessore invece reclamava per la sua lista, “A testa alta”. Lo ha detto lui stesso a margine della proclamazione. Invece, durante l'intervento in aula ha detto: “È un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”.

Poi ha aggiunto: "Lo faremo in modo chiaro, netto, tranquillo, dovrà esserci protagonismo importante di tutte le forze politiche, sono orgoglioso della coalizione che ci ha portati qui. Lavoreremo nel migliore dei modi. Lavoreremo con le forze civiche, ci sarà una nuova forma di partecipazione, affinché tutti si sentano coinvolti, anche le persone più sole, ai margini, nella nostra società. Così possiamo parlare di giustizia sociale, ambientale, lo faremo insieme e lo faremo per tutti i cittadini campani”.