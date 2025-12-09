Roberto Fico, sfregio a De Luca: Campania, può crollare tutto

Mentre viene proclamato presidente della Regione Campania in Corte d’Appello, Roberto Fico prepara il primo "dispetto" all'ex governatore Vincenzo De Luca. In che modo? Decidendo di tenere per sé la delega alla sanità, che il suo predecessore invece reclamava per la sua lista, “A testa alta”. Lo ha detto lui stesso a margine della proclamazione. Invece, durante l'intervento in aula ha detto: “È un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”.
Poi ha aggiunto: "Lo faremo in modo chiaro, netto, tranquillo, dovrà esserci protagonismo importante di tutte le forze politiche, sono orgoglioso della coalizione che ci ha portati qui. Lavoreremo nel migliore dei modi. Lavoreremo con le forze civiche, ci sarà una nuova forma di partecipazione, affinché tutti si sentano coinvolti, anche le persone più sole, ai margini, nella nostra società. Così possiamo parlare di giustizia sociale, ambientale, lo faremo insieme e lo faremo per tutti i cittadini campani”.
Sui tempi per la composizione della giunta, invece, ha detto: “Non ci diamo un termine, noi dobbiamo lavorare sulla qualità, sul protagonismo, come dicevo, anche delle forze politiche e secondo me troveremo l’equilibrio migliore, ma l’equilibrio migliore non è per le forze politiche, ma il modello migliore per far sì che i campani siano amministrati al meglio, questo è l’obiettivo”. De Luca, comunque, non è il solo che Fico avrebbe scontentato. Pure Clemente Mastella ha avuto di che lamentarsi: "Nessuno pensava che avremmo preso tutti questi voti. E ora lui fa questa scelta - ha detto al Corriere della Sera in riferimento alla decisione di non mettere suo figlio Pellegrino in giunta -. Questo modo di governare allontana la gente dalla politica. Triste ma vero: la verità è questa. Io voto una persona, che poi però viene esclusa a priori dal governo della Campania". Che questo nuovo governo di sinistra stia per saltare da un momento all'altro?