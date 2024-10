4 di Sera, Massimiliano Romeo smonta la sinistra: "La verità? Meno immigrati arrivano..."

23 ottobre 2024 a

a

a

Il tema dell'immigrazione torna, di prepotenza, al centro del dibattito politico. Le ragioni sono molteplici, in primis il caso dei centri di trattenimento in Albania e lo scontro, durissimo, tra governo e quella parte di magistratura che sta provando ad opporsi in ogni modo all'intesa tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, il tutto in barba al fatto che simili intese stiano prendendo piede in sempre più Paesi europei.

Dunque, il caso di cronaca dello scorso weekend, quanto accaduto a Verona, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un immigrato che, dopo aver dato in escandescenze, lo aveva aggredito con un coltello in mano. Una brutta storia di cronaca che, inevitabilmente, ha assunto sfumature politiche. Insomma, immigrazione al centro. E di immigrazione se ne parla a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata in questione è quella di mercoledì 23 ottobre. Tra gli ospiti, ecco Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

"Il rom o il reato?": il poliziotto ammutolisce la sinistra, ovazione in studio | Guarda

E Romeo va subito all'attacco: "Il fatto è che se vogliamo integrare gli immigrati, meno ne arrivano più c'è la possibilità di integrarli, dandogli una prospettiva di vita futura", premessa che è come fumo negli occhi per la sinistra. "Allora lì che si può fare l'integrazione e tutto, non facendone venire qui a centinaia di migliaia come vorrebbe il centrosinistra, così si creano soltanto tensioni sociali e disordini - riprende -. Alla fine il risultato è che li si lasciano bivaccare nelle strade e in stazione, dunque finiscono inevitabilmente nelle mani della criminalità organizzata. Noi vogliamo una gestione dell'immigrazione controllata. Nella fattispecie, nella questione del poliziotto di Verona, non dimentichiamoci che qualche tempo fa a Milano un poliziotto si è preso un sacco di coltellate da un immigrato ed era in fin di vita", conclude Massimiliano Romeo.