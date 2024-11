4 di Sera, la sinistra vince in due Regioni e la De Micheli esulta: "Come vedo il Pd"

19 novembre 2024 a

"Vedo un Partito democratico in grandissima salute": la deputata dem Paola De Micheli lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, commentando la vittoria del centrosinistra alle regionali in Umbria ed Emilia Romagna dopo la scottante sconfitta in Liguria qualche settimana fa. Ad avere la meglio nel primo caso è stata la sindaca di Assisi Stefania Proietti, che ha vinto contro la governatrice uscente Donatella Tesei; mentre in Emilia Romagna ha trionfato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, contro Elena Ugolini sostenuta dal centrodestra.

"Lo sa vero Del Debbio che di solito quando ci sono le elezioni tutti dicono di aver vinto... - ha proseguito un'euforica De Micheli -. Stasera il Partito democratico può dire: 'abbiamo vinto noi' in maniera chiara, molto chiara. E attorno al Pd c'è tutto il centrosinistra". La doppietta, così, torna ad accendere le deboli speranze del campo largo di sostituirsi al governo Meloni, che gode ancora di un consenso molto forte. "Credo che da domani gli altri partiti, la coalizione, dovranno fare una riflessione molto seria su come attorno a un partito che è ancora così in salute si può costruire l'alternativa al governo", ha detto la deputata, secondo cui a vincere sono state "anche delle proposte molto chiare sulla sanità". Sullo sfondo percentuali di astensione impressionanti in entrambe le regioni.

