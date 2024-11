Daniele Capezzone spiana Elly Schlein: "L'avete letta la sua intervista senza domande?"

20 novembre 2024 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè affronta i principali temi che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. Ovviamente al centro del dibattito di questa mattina, mercoledì 20 novembre, c'è l'agenda internazionale con Vladimir Putin che minaccia l'Occidente con le armi nucleari ma anche l'attacco di Hezbollah sulla base italiana Unifil in Libano. E a tenere banco ci sono però ancora i risultati delle elezioni regionali in Umbria e in Emilia Romagna.



E su questo punto Capezzone affonda il colpo: "Sul Corriere della Sera c'è un'intervista senza domade a Elly Schlein. L'avete letta? I toni sono come quelli di un allenatore di calcio dopo la vittoria, si parla dei ragazzi che sono stati bravi e bla bla bla... Tutti bravissimi, ma contenuti zero". Insomma a sinistra continuano a festeggiare la vittoria nelle ultime consultazioni ma scordano di aver perso per 11 volte contro il centrodestra e soprattutto questa volta fanno finta di non vedere l'altissima astensione che ha condizionato questa tornata elettorale... Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa "politicamente scorretta" di Daniele Capezzone