Elly Schlein è convinta di essere già premier: "Finite le elezioni, ora abbiamo del tempo"

"Per la prima volta da un po' abbiamo del tempo davanti, abbiamo parecchio tempo davanti senza l'immediatezza di scadenze elettorali ogni mese e noi abbiamo tutta l'intenzione di usare appieno questo tempo su tre filoni. Costruire il progetto per l'Italia attorno alle cinque priorità che abbiamo annunciato e ripetuto e che stanno sulle dita di una mano: la sanità pubblica, l'istruzione e la ricerca, il lavoro e i salari, le politiche industriali necessarie ad accompagnare le grandi trasformazioni ecologiche e tecnologiche, i diritti sociali e civili".

Elly Schlein, nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito in corso al Nazareno, si comporta già da presidente del Consiglio. E chiama a raccolta i suoi dopo la vittoria alle Regionali in Emilia Romagna e Umbria. "Adesso è proprio il momento di intrecciare questo percorso nel Paese, un percorso in cui il ruolo di ciascuna e ciascuno di voi sarà fondamentale - ha proseguito Schlein -. Accanto alla costruzione del progetto per il Paese abbiamo finalmente il tempo di lavorare anche sul nostro partito, sulle sue forme organizzative, su come aprirlo e renderlo sempre più accogliente. E al contempo dovremo proseguire sul terzo filone, che è quello del lavoro nelle istituzioni, il lavoro sulle nostre battaglie cercando ogni volta, come sempre, convergenze con le altre forze alternative alla destra".

Sullo sciopero generale di domani, venerdì 29 novembre, la segretaria dem non lascia spazio a eventuali sorprese. Schlein, infatti, si schiera dalla parte di Marizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. "Domani saremo al fianco dei sindacati e dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero", ha concluso.