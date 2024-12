Daniele Capezzone: "In quel carro funebre di Grillo c'è un'altra bara grossa"

04 dicembre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. In questa giornata di mercoledì 4 dicembre al centro delle cronache ci sono tre cose: la crisi in Corea del Sud con la legge marziale poi bocciata dal Parlamento, la condanna di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin e la sentenza di Cassazione sulla tragedia di Rigopiano. Ma c'è anche tanta politica con il videomessaggio di Beppe Grillo a bordo di un carro funebre. Ed è proprio su questo punto che il direttore editoriale di Libero si sofferma: "Vedete in quel carro funebre non c'è solo la bara del Movimento Cinque Stelle, ce n'è un'altra ben più grande, proprio una grande cassa e vi spiego cosa c'è dentro...". Il campo largo a quanto pare è morto insieme al Movimento di Grillo prima e di Conte dopo. E gli scenari di questo smottamento a sinistra sono del tutto imprevedibili.