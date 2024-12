Tagadà, Donzelli stronca la sinistra: "Spendevano cifre impossibili per i migranti nei resort"

09 dicembre 2024 a

a

a

"Io credo che quando la polizia è al lavoro non sia mai in vacanza": Giovanni Donzelli, intervistato da Marta Vigneri a Tagadà su La7, lo ha detto rispondendo alle polemiche sulle forze dell'ordine in Albania, dove il centro per il rimpatrio è vuoto dopo che i giudici italiani hanno deciso di non convalidare il trattenimento dei migranti lì.

"I soldi degli italiani sono stati spesi per tenere nei resort i clandestini per anni - ha proseguito il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia -. Si spendevano cifre impossibili quando la sinistra era al governo. Se i poliziotti non sono tenuti in delle catapecchie ma quando sono al lavoro sono in dei posti civili, visto che sono servitori dello Stato, non ci trovo nulla di male. Non si tratta di resort di lusso o di soldi sprecati, si tratta di far stare il più civilmente possibile le forze dell'ordine. Io sono d'accordo, poi chi vuole gli immigrati nei resort di lusso e le forze dell'ordine nelle catapecchie non siamo noi".

A dire la sua sulle polemiche relative alla polizia in Albania è stato anche Manlio Messina, vice capogruppo di FdI alla Camera: "Gli è andata meglio rispetto alle piazze quando vengono presi a bastonate dagli antagonisti di sinistra e nessuno dice nulla in favore della polizia - ha detto in collegamento con Tiziana Panella - gli è andata meglio rispetto a tante altre situazioni dove la polizia viene sempre, regolarmente, insultata e massacrata dalla sinistra per fare il proprio lavoro. Poi gli possiamo mandare una nota e dire loro di restare chiusi nelle loro stanze, ma magari agli italiani interessa altro. Agli italiani interesserà il fatto che l'Albania, per dispiacere di qualcuno probabilmente, sarà un modello imitato presto in Europa. Sarebbe successo prima se avessimo avuto qualche magistrato che non avesse deciso di fare la lotta politica invece che interpretare le leggi per come sono".

"Cifre impossibili quando la sinistra era al governo": immigrazione, l'intervento di Donzelli a Tagadà