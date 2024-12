Atreju, i centri sociali minacciano Javier Milei: "Non sei il benvenuto"

09 dicembre 2024 a

Minacce esplicite in zona Circo Massimo, proprio accanto ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Sui muri della Capitale sono apparse delle scritte choc all'indirizzo degli ospiti della kermesse di Giorgia Meloni. "Milei non sei il benvenuto", è una delle frasi rivolte al presidente dell'Argentina. Il messaggio è circondato da cerchi frecciati dei Centri sociali e simboli che richiamano comunismo e l'anarchia, tra cui la falce e il martello e la "A" cerchiata. Come al solito, le scritte sui muri riportano un colore rosso sangue. Immancabile anche il termine "Antifa" che indica i gruppi militanti della sinistra antifascista e violenta.

Come detto, lo special guest di Atreju 2024 è proprio Javier Milei. Il presidente dell'Argentina è noto per il suo attivismo contro il comunismo, dato che proviene da una matrice liberista. Proprio per questo, i collettivi anarchici, comunisti e antifascisti hanno deciso di prenderlo di mira per la sua differente visione del mondo. Da tempo la situazione nelle piazze italiane è incendiata dall’odio nei confronti della destra e delle istituzioni in generale, tra chi grida alla “rivolta sociale” senza dare il giusto peso alle parole e provocando reazioni inaccettabili negli individui che prendono parte alle manifestazioni antagoniste.

I “soliti idioti” dei collettivi antifascisti minacciano la festa di Atreju e Milei: “Non è il benvenuto” https://t.co/w3MNGVm30R — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) December 9, 2024

Ma ad Atreju non ci sono solo militanti di destra e ospiti internazionali. All'evento partecipano anche famiglie e bambini. E, se per caso dovessero scoppiare degli scontri scatenati proprio dai cosiddetti Antifa, le prime vittime potrebbero essere proprio quelle persone che con la politica non c'entrano nulla.